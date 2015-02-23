В Департаменте госбезопасности Литвы заявили о попытках России разжечь информвойну

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Delfi.

"В последнее время фиксируются все более очевидные усилия России по разжиганию информационной войны и стремлению широкого распространения своей пропаганды в средствах массовой информации, в электронных СМИ и социальных сетях Литвы", — говорится в сообщении ДГБ, опубликованном на сайте ведомства.

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Как отмечается, Россия ищет способы, как под прикрытием зарегистрированных в других странах предприятий инвестировать в СМИ Литвы, либо поддерживать их финансами, и так оказывать влияние на содержание публикуемой ими информации или транслируемых радиопередач.

Сообщается также, что враждебный для Литвы информационный фон стремятся формировать и в региональных СМИ страны.