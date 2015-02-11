Порошенко заявил, что СБУ задержала 19 активных критиков мобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на расширенном заседании правительства президент Украины Петр Порошенко.

«Отдельный вопрос - мобилизация. Две недели назад была начата мощная кампания, информационная война против Украины с попыткой сорвать мобилизацию. К этому были привлечены так называемые журналисты, так называемые общественные деятели. И это является такой же угрозой, как и враг на фронте, - сказал Порошенко. - СБУ уже нашла, где формировалась антиукраинская активность, и на сегодняшний день уже взяты за одно место 19 активных критиков мобилизации. По моему поручению СБУ будет продолжать эту работу и дальше».

По словам главы государства, никаких компромиссов не будет. «Никакого отношения к свободе слова эта антиукраинская деятельность не имеет. Мобилизация будет происходить по плану», - сказал Порошенко.

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Он отметил, что защита Родины - это задача каждого главы облгосадминистрации. «И по итогам мобилизации мы примем некоторые кадровые решения. Никто не даст никому раскачиваться», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил о задержании гражданина Украины, журналиста Руслана Коцабы. Он через средства массовой информации призвал к уклонению от мобилизации. Коцаба, в частности записал видеообращение, в котором призвал «адекватных людей» отказаться от мобилизации.

Подозреваемому в государственной измене Коцабе избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.