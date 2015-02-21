В центре Москвы проходит пикет против оккупации Россией территории Украины
Участники акции держат в руках государственные флаги Украины и РФ, а также движения «Солидарность»
В центре Москвы, у метро «Третьяковская», проходит согласованный пикет против оккупации Россией территории Украины.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, участники акции держат в руках государственные флаги Украины и РФ, а также движения «Солидарность».
Кроме этого, можно увидеть плакаты с надписями: «Разруха на селе? Зато Крым наш», «Русский мир - это ложь, война и смерть?!», «Необъявленная война в Украине — позор и гибель для России», «Кремлевская лживая пропаганда, толкающая людей на убийства - самое больше преступление. Не верьте ей!», «Люди, что с вами? Это не ваша война! А умирать будут ваши дети!».
Люди также держать плакаты с требованием освободить граждан Украины Олега Сенцова, Александра Кольченко и Надежду Савченко.
Акция проходит спокойно. На ее участников не нападают радикалы, поддерживающие российскую власть, как это происходит обычно.
На месте пикета дежурят сотрудники полиции.
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Кроме этого, участники акции раздают листовки-приглашения на антикризисный марш 1 марта 2015 года.