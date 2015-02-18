В Латвии признали, что у ЕС нет плана реагирования на гибридную войну

Об этом заявил министр обороны Латвии Раймонд Вейонис. В интервью Латвийскому телевидению он заявил, что проблема гибридной войны - достаточно новая, и поэтому страны Евросоюза и Латвия планируют найти способ борьбы с ней, передает Новое Время со ссылкой на Delfi.

По его словам, европейскому сообществу следует разработать стратегию оперативного реагирования на угрозу в случае ее возникновения.

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Кроме того, Вейонис отметил, что за время председательства Латвии в Совете ЕС будут обсуждаться вопросы распознавания угроз гибридной войны.

Напомним, недавно Латвия все же заявила о готовности к возможному сценарию "гибридной войны", "приняв во внимание" все, что произошло в Украине. Похожие сигналы звучат также и со стороны властей Эстонии.