Латвия и Эстония заявили о готовности к "гибридной войне"
Латвия заявила о готовности к возможному сценарию "гибридной войны", "приняв во внимание" все, что произошло в Украине. Похожие сигналы звучат также и со стороны властей Эстонии.
"Наши внутренние планы содержат и такой возможный сценарий. Мы приняли во внимание то, что происходит в Украине", - сказал министр обороны Латвии Раймондс Вейонис, передает DW.DE.
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О принятии соответствующих оборонных мер заявил и руководитель эстонского правительства Таави Роивас. По его словам, "Эстония внимательно спланировала свою оборону". Вместе с тем оба политика считают, что угроза нападения на их страны является незначительной в связи с тем, что Латвия и Эстония являются членами НАТО.
Напомним, что термином "гибридная война" называются боевые действия, которые ведутся солдатами и боевой техникой без признаков принадлежности к войскам какой-либо страны и поддерживаются кампанией по дезинформации и атаками в киберпространстве.
На прошлой неделе бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью британскому изданию Daily Telegraph заявил, что российский президент Владимир Путин может решиться на "гибридное" нападение на страны Балтии, чтобы проверить действие гарантий военной поддержки со стороны Североатлантического альянса.