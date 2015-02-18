Путин назвал украинских военных в Дебальцево "нарывом", с которым "нужно кончать"

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТСН.

"Конечно, проигрывать всегда плохо, это всегда беда для побежденных, особенно проигрывать вчерашним "шахтерам" или "трактористам". Но жизнь пойдет дальше, не нужно на этом зацикливаться", - сказал Путин.

Кроме того, российский президент считает украинских военных в Дебальцево "нарывом" и сказал, что с этой проблемой надо кончать.

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"Надо закончить проблему, связанную с окруженной группировкой. Наша общая задача заключается в том, чтобы спасти жизни людей, которые оказались в этом котле. И чтобы этот нарыв не усугубил отношения между официальными властями и ополчением Донбасса", - сказал Путин.

Президент РФ признал, что по всей линии соприкосновения режим прекращения огня в целом соблюдается, за исключением Дебальцево.