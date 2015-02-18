Путин назвал украинских военных в Дебальцево "нарывом", с которым "нужно кончать"
Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что украинская армия проигрывает в Дебальцево вчерашним "шахтерам и трактористам", в очередной раз отвергнув обвинения в том, что на Донбассе воюют кадровые российские военные.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТСН.
"Конечно, проигрывать всегда плохо, это всегда беда для побежденных, особенно проигрывать вчерашним "шахтерам" или "трактористам". Но жизнь пойдет дальше, не нужно на этом зацикливаться", - сказал Путин.
Кроме того, российский президент считает украинских военных в Дебальцево "нарывом" и сказал, что с этой проблемой надо кончать.
Читайте такжеПутин фактически призвал украинских военных сложить оружие
"Надо закончить проблему, связанную с окруженной группировкой. Наша общая задача заключается в том, чтобы спасти жизни людей, которые оказались в этом котле. И чтобы этот нарыв не усугубил отношения между официальными властями и ополчением Донбасса", - сказал Путин.
Президент РФ признал, что по всей линии соприкосновения режим прекращения огня в целом соблюдается, за исключением Дебальцево.