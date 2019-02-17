Кандидатка Трампа отказалась от должности постпреда США в ООН

Она сняла свою кандидатуру из-за последних двух месяцев, «измотавших» ее семью.

Хизер Науэрт, кандидат президента США Дональда Трампа на должность постпреда США в ООН, сняла свою кандидатуру на данный пост.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление, распространенное Госдепом.

Читайте такжеТрамп рассматривает кандидатуру Хизер Науэрт на должность постпреда при ООН - Politico

В заявлении приводятся слова Науэрт, которая утверждает, что сняла свою кандидатуру из-за последних двух месяцев, «измотавших» ее семью.

Она подчеркнула, что отказ от должности постпреда США в ООН сделан «в лучших интересах» ее близких.