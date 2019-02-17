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Кандидатка Трампа отказалась от должности постпреда США в ООН

07:32, 17 февраля 2019
Мир
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Хизер Науэрт (слева) / REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление, распространенное Госдепом.

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В заявлении приводятся слова Науэрт, которая утверждает, что сняла свою кандидатуру из-за последних двух месяцев, «измотавших» ее семью.

Она подчеркнула, что отказ от должности постпреда США в ООН сделан «в лучших интересах» ее близких.

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Теги: #Трамп#США#Хизер Нойерт