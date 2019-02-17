Кандидатка Трампа отказалась от должности постпреда США в ООН
07:32, 17 февраля 2019Мир
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Она сняла свою кандидатуру из-за последних двух месяцев, «измотавших» ее семью.
Хизер Науэрт (слева) / REUTERS
Хизер Науэрт, кандидат президента США Дональда Трампа на должность постпреда США в ООН, сняла свою кандидатуру на данный пост.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление, распространенное Госдепом.
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В заявлении приводятся слова Науэрт, которая утверждает, что сняла свою кандидатуру из-за последних двух месяцев, «измотавших» ее семью.
Она подчеркнула, что отказ от должности постпреда США в ООН сделан «в лучших интересах» ее близких.
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