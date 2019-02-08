В Госдепе уточнили планы США по размещению ракет в Европе
09:56, 08 февраля 2019Мир
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В настоящее время США «разрабатывают следующие шаги» в своей военной стратегии.
Соединенные Штаты не намерены размещать свои ракеты в Европе / David Dibert / pexels.com
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила в эфире телеканала PBS, что Соединенные Штаты не намерены размещать свои ракеты в Европе.
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По словам Томпсон, размещения ракет на территории Европы «нет в планах». Однако она отметила, что в настоящее время США «разрабатывают следующие шаги» в своей военной стратегии.
«Пентагон взял на себя инициативу в этом и четко определил дальнейшие шаги», — заключила Томпсон.
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