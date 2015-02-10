Заседание контактной группы по Донбассу состоится сегодня в Минске после 17.00

Сегодня запланировано заседание Трехсторонней контактной группы при участии представителей Украины, России и ОБСЕ по урегулированию ситуации на Донбассе.

Заседание в Минске может начаться после 17.00 по киевскому времени, сообщает пресс-служба МИД Беларуси в Twitter.

"Встреча контактной группы по Украине в Минске 10 февраля планируется после 18.00 (по местному времени) по адресу: переулок Войсковый, 4", - отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Читайте такжеЕсли дипломатия будет бессильна, Европа вернется к вопросу поставок оружия Украине - МИД Германии

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в пресс-службе президента Украины сообщили, что во время телефонной конференции в «нормандском формате» президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились провести встречу в среду, 11 февраля, в Минске.

Позже в тот день Путин заявил, что встреча в «нормандском формате» 11 февраля состоится, «если к тому времени удастся согласовать ряд позиций».