МИД Беларуси подтвердил, что сегодня пройдет заседание трехсторонней контактной группы
10:44, 10 февраля 2015Политика
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Министерство иностранных дел Беларуси подтверждает проведение 10 февраля в Минске очередного заседания контактной группы по Украине.
REUTERS
В настоящее время ведется необходимая подготовительная работа, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, передает БЕЛТА.
"Сейчас ведется организационная работа. Заседание планируется", - заявили в пресс-службе МИД Беларуси.
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В ведомстве также уточнили, что о месте и времени проведения мероприятия станет известно во второй половине дня.
Ранее в МИД Германии заявили, что если дипломатия будет бессильна, Европа вернется к вопросу поставок оружия Украине.
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