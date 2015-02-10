МИД Беларуси подтвердил, что сегодня пройдет заседание трехсторонней контактной группы

В настоящее время ведется необходимая подготовительная работа, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, передает БЕЛТА.

"Сейчас ведется организационная работа. Заседание планируется", - заявили в пресс-службе МИД Беларуси.

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В ведомстве также уточнили, что о месте и времени проведения мероприятия станет известно во второй половине дня.

Ранее в МИД Германии заявили, что если дипломатия будет бессильна, Европа вернется к вопросу поставок оружия Украине.