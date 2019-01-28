Wall Street Journal: В США засомневались в надежности Орбана из-за дружбы с Россией

В Будапеште говорят о «нейтралитете», а в Вашингтоне подозревают, что один из союзников по НАТО перестал быть надежным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал дипломатам США, что хочет, чтобы его страна была «нейтральной, как Австрия» на фоне того, как Вашингтон продвигает более жесткую линию в отношении России и Китая. Таким образом, глава венгерского правительства усилил страхи о том, что давний союзник Америки начал удаляться в сторону Кремля.

Соратники Орбана, как пишет Wall Street Journal, пояснили, что их страна будет и в дальнейшем принимать участие в миссиях НАТО и что она ценит ту безопасность, которую ей гарантирует альянс. Но при этом, венгерские чиновники сказали, что Орбан строго против давления США, нацеленного на сокращение влияния Москвы и Пекина в Европе.

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Свои комментарии венгерский лидер сделал в прошлом месяце во время встречи с послом США в Будапеште. Об этом изданию сообщили источники, осведомленные о деталях разговора. Пресс-секретарь Виктора Орбана не ответил на запросы американских журналистов о комментарии.

На протяжении последних недель США пытались объединить союзников по НАТО, чтобы вместе сделать более жесткие шаги против кибер-шпионажа со стороны Китая. Также Вашингтон месяцами пытался подтолкнуть союзников усилить поддержку Украины в ее войне против России. Орбан отказал в обоих случаях. Как и некоторые другие европейские лидеры, он приглашает китайские инвестиции в интернет-инфраструктуру своей страны. Он также блокирует переговоры на уровне министров между россией и Украиной потому что, как утверждают в Будапеште, в украинских школах "должно быть больше уроков венгерского языка для меньшинств».

Венгерские чиновники заявили, что будут придерживаться обязательств перед НАТО и даже увеличат участие страны в миссиях. Но Орбан будет сопротивляться попыткам США заручиться поддержкой Венгрии в политике против России и Китая. Американские чиновники объяснили, что Орбан, в частности, отказался от подписания простой оборонного соглашения, которое бы позволило силам США и военному оборудованию передвигаться по территории Венгрии.

«Позиция Орбана такая: мы хотим вести дела с Россией. Мы будем сопротивляться, когда кто-то попытается учить нас правильному поведению с Китаем, иначе мы будем агентами Китая и бла бла бла», - сказал изданию неназванный чиновник Венгрии.

Позиция Орбана дала толчок новому циклу дипломатической активности. Госсекретарь США Майк Помпео собирается посетить Венгрию в следующем месяце. Венгерский премьер оказался на передовой подъема национализма в Европе. Выступая против иммиграции и «чрезмерного вмешательства» Евросоюза, Орбан смог победить на выборах три раза подряд.

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«Он был Трампом еще до появления самого Трампа», - сказал как-то бывший соратник американского президента Стив Беннон.

Однако, после того, как Дональд Трамп занял Овальный кабинет, венгерский премьер лишь усилил движение своей страны подальше от Вашингтона в направлении сближения с Москвой.

«В этом весь вызов со стороны Венгрии. Начинаешь сомневаться, можно ли и дальше полагаться на нее», - сказал неназванный чиновник США.