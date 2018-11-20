Венгрия обещает и дальше блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО

Глава МИД Венгрии сообщил об отсутствии прогресса, который бы позволял возобновить заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что Венгрия продолжит блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО, но не против участия украинского министра иностранных дел Павла Климкина в формате совместной встрече стран-членов с Грузией и Украиной.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС, видео которого размещено на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

Глава МИД Венгрии рассказал о своей последней встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я сказал ему, что, к сожалению, мы не можем снять наше вето, когда речь идет о встрече Комиссии Украина-НАТО, поскольку нет постепенного прогресса", - отметил Сийярто, говоря о прогрессе в контексте удовлетворения прав венгерского национального меньшинства на Закарпатье.

При этом он добавил, что его страна может согласиться в рамках проведения министерской встречи на уровне глав МИД в декабре в Брюсселе на формат совместного заседания с участием руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Грузии, как это было во время июльского саммита Альянса.

"В то время президент Грузии и президент Украины были приглашены. Мы не выступали против этого. И здесь, если дело будет касаться того, что на встречу НАТО будут приглашены для участия два министра иностранных дел - один из Грузии, другой из Украины - нас это устроит. Это не встреча Комиссии Украина-НАТО, я должен подчеркнуть, это не встреча КУН. Это встреча министров иностранных дел НАТО, на которую два дополнительных министра иностранных дел будут приглашены из Украины и Грузии", - подчеркнул Сийярто.

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При этом глава МИД Венгрии сообщил, что не будет инициировать приглашение Климкин в Брюссель в декабре для участия в формате, о котором он сообщил, но Венгрия не будет против такого приглашения.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с действующей украинской властью невозможно достичь договоренности. Он выразил надежду, что после президентских выборов в 2019 году с властью Украины будет легче договариваться.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия Верховной Радой нового закона об образовании в 2017 году.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положений закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

В сентябре в интернете появилось видео, на котором украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

4 октября консул Венгрии в Берегово был объявлен персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

25 октября министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина и Венгрия 28 ноября проведут в Киеве комплексные консульские консультации в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что Будапешт перенес выдачу своих паспортов жителям Закарпатья из Берегово в соседний венгерский город Кишвард на востоке стране.

14 ноября в Украину прибыл новый посол Венгрии Иштван Ийдярто, который подтвердил поддержку официальным Будапештом независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.