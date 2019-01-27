Минфин США снял санкции с компаний российского олигарха

Санкции в отношении самого Олега Дерипаски будут сохранены.

США сняли санкции с компаний "Русала", EN+ и "Евросибэнерго" российского олигарха Олега Дерипаски.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина Соединенных Штатов Америки.

В ведомстве отметили, что Дерипаска выполнил условие соглашения и перестал владеть контрольным пакетом акций в этих трех компаниях. Также, большинство в совете директоров компаний теперь принадлежит независимым директорам, в том числе гражданам США и Евросоюза, которые не связаны с российским миллиардером.

Вместе с тем, после снятия санкций с указанных компаний ограничения в отношении самого Дерипаски будут сохранены.

Напомним, о намерении снять введенные в апреле санкции против ключевых компаний Дерипаски, в том числе алюминиевого гиганта Русал, группы En+ и Евросибэнерго, Минфин США объявил 19 декабря прошлого года.

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Олег Дерипаска и восемь его активов, включая компанию-производителя алюминия "Русал", были внесены в санкционный список минфина США 6 апреля 2018 года.

В том же месяце в минфине США заявили, что готовы снять санкции с "Русала", если Дерипаска снизит свою долю в компании ниже контрольной (доля Дерипаски в En+ составляет 66,08%, через эту компанию он владеет 48,13% в "Русале"). Кроме того, компания должна была обратиться в OFAC с просьбой об исключении из санкционных списков.

Вскоре в En+ сообщили, что Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50%. Это ему предложил сделать независимый председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер, говорилось в документах компании.