Минфин США решил снять санкции с компании российского олигарха

При этом сам российский олигарх Олег Дерипаска останется под санкциями.

Минфин США принял решение исключить "Русал" Олега Дерипаски из санкционного списка.

При этом сам олигарх останется под санкциями, передает Би-Би-Си.

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) в среду уведомило конгресс о решении снять санкции с группы компаний En+, "Русала" и ОАО "ЕвроСибЭнерго", сообщил минфин США.

Как говорится в уведомлении OFAC, доля Дерипаски в En+ будет снижена с 70% до 44,95%. Санкции будут прекращены в течение 30 дней.

"Мы подчеркиваем, что сам Дерипаска останется в санкционном списке", - говорится в уведомлении.

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Одним из возможных владельцев пакета Дерипаски в En+ может стать российский банк ВТБ или другая финансовая организация, не находящаяся в санкционном списке (SDN-list), уточняет OFAC. Часть акций бизнесмен должен будет передать благотворительному фонду.

OFAC оставляет за собой право вернуть в санкционные списки связанные с Дерипаской компании, если они нарушат условия, на которых их согласились вывести из-под санкций.

Дерипаска и восемь его активов, включая компанию-производителя алюминия "Русал", были внесены в санкционный список минфина США 6 апреля.

В том же месяце в минфине США заявили, что готовы снять санкции с "Русала", если Дерипаска снизит свою долю в компании ниже контрольной (доля Дерипаски в En+ составляет 66,08%, через эту компанию он владеет 48,13% в "Русале"). Кроме того, компания должна была обратиться в OFAC с просьбой об исключении из санкционных списков.

Вскоре в En+ сообщили, что Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50%. Это ему предложил сделать независимый председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер, говорилось в документах компании.