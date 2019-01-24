"Отвалится Куба и Боливия": эксперт объяснил потери РФ в случае устранения Мадуро от власти в Венесуэле

Эксперт отметил, что Венесуэла - это очень важный плацдарм для России.

Если президенту Венесуэлы Николасу Мадуро не удастся удержаться у власти, то фактически не останется никого влиятельного, кто бы представлял интересы России в этом регионе.

Об этом телеканалу «Прямой» заявил эксперт-международник Максим Михайленко.

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«Тогда отвалится и Куба и Боливия, в которой сейчас очень похожая ситуация. Таким образом, Венесуэла - это очень важный плацдарм для России. Кроме того, Венесуэла имеет символическое значение для российского населения, так же, как имела когда-то Куба для Советского Союза. Потеря Венесуэлы будет очень сильным ударом. Кроме потери примерно 20 млрд долларов, кучи оружия, контрактов, перспектив, будет нанесен удар по политическому имиджу РФ», – считает эксперт.

10 января Николас Мадуро начал второй президентский срок, который продлится до 2025 года. Как известно, на президентских выборах в мае 2018 года Мадуро получил 68% голосов. Однако большая часть оппозиции бойкотировала выборы и не признала их результаты. Не признали переизбрание Мадуро и США, Евросоюз, и большинство государств Латинской Америки.

После этого в стране прошли массовые беспорядки. По состоянию на 24 января в Венесуэле во время акций протеста против президента Николаса Мадуро погибли по меньшей мере 16 человек.

Оппозиционер Хуан Гуайдо назвал Мадуро узурпатором и заявил, что готов временно взять на себя президентские полномочия (конституция предусматривает это в случае невозможности исполнения обязанностей президентом).