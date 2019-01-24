Эксперт объяснил, почему Путин не сможет ввести войска в Венесуэлу

Как отметил эксперт, в начале президентства российского президента Владимира Путина, когда он еще мыслил рационально, его первая каденция завершилась прекращением всякого присутствия в Латинской Америке.

Россия слишком далеко от Венесуэлы. Единственное, что она может сделать - это вывезти Николаса Мадуро из Венесуэлы, против которого сейчас протестуют тысячи людей в Каракасе.

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Об этом телеканалу «Прямой» заявил эксперт-международник Максим Михайленко.

"Россия слишком далеко для Венесуэлы. Единственное, что она может сделать - это вывезти Мадуро из страны. В Венесуэле уже третий год голод. Когда генералам раздали нефтяные вышки, возможность контролировать торговлю и транзит кокаина, который составляет основной ресурс режима Мадуро. То есть, верхушка армии поддерживает Мадуро. Но большая половина армии - голодная и не очень активна в своей поддержке режима. У Путина нет возможности вводить войска. Раньше у Советского Союза была база на Кубе. Тогда можно было ввести войска достаточно быстро. Тем более, американцы не потерпят российского присутствия в Венесуэле и военным путем вмешаются в эту ситуацию", - пояснил он.

Как отметил эксперт, в начале президентства российского президента Владимира Путина, когда он еще мыслил рационально, его первая каденция завершилась прекращением всякого присутствия в Латинской Америке. "В последние годы наблюдаем наращивание российского присутствия в этом регионе. В частности, списывание долгов с Кубы, вооруженные контракты с Венесуэлой, некоторые военные связи. Надо учитывать, что природа сегодняшнего венесуэльского и российского режимов очень похожа - это режим деградированных силовиков и откровенного криминалитета", - сказал он.