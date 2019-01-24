"Брат, держись": Эрдоган поддержал президента Венесуэлы Мадуро

"Турция под руководством своего лидера будет отстаивать свою принципиальную позицию против попыток переворотов", - сказано в сообщении.

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил поддержку Николасу Мадуро на фоне признания Вашингтоном спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны.

Об этом заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын в Twitter.

"Наш президент позвонил главе Венесуэлы Мадуро, выразил ему поддержку со стороны Турции и сказал: "Брат Мадуро, держись крепко, мы с тобой!" Турция под руководством своего лидера будет отстаивать свою принципиальную позицию против попыток переворотов", - написал он.

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Ранее сообщалось, что в Венесуэле, 10 января, состоялась инаугурация президента Николаса Мадуро. Он стал президентом страны уже во второй раз, после выборов 20 мая 2018 года. ЦИК Венесуэлы объявил о победе действующего президента, который набрал около 70% голосов избирателей.

Таким образом, Мадуро обеспечил себе пребывание на посту президента Венесуэлы до 2025 года. Это положило начало массовым беспорядкам и попытка смены власти в стране. События начали разворачиваться стремительно: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы,

Национальная ассамблея объявила Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. США сразу же признали легитимность Гуайдо. Николас Мадуро в ответ заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.