Мадуро разорвал дипломатические отношения со США

Он дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами, после того, как администрация Трампа признала лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом этой страны.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Reuters.

Выступая перед своими сторонниками за пределами президентского дворца в Каракасе, Мадуро заявил, что дает американским дипломатам 72 часа, чтобы они покинули Венесуэлу.

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Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили поддержали лидера оппозиции Венесуэлы. Мексика заявила, что не планирует менять свою политику в отношении Венесуэлы "на данный момент".

Напомним, 23 января в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Национальная ассамблея в свою очередь объявила Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.

Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп уже официально признал его легитимным руководителем Венесуэлы.