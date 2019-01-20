Умер продюсер фильмом "Рэмбо" и "Терминатор"

После эмиграции в США Эндрю Вайна основал продюсерскую компанию.

Американский кинопродюсер венгерского происхождения Эндрю Вайна умер в Будапеште на 75 году жизни.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

"Hasta la vista, Энди! Спасибо за всё, мой друг!", - написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице в Facebook.

Вайна родился в Будапеште и эмигрировал сначала в Канаду, а потом в США в 12 лет после антисоветского восстания 1956 года.

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В США основал продюсерскую компанию, в которой спродюсировал 59 фильмов. Среди созданных с его помощью работ - "Рэмбо: Первая кровь" и "Судья Дредд" со Сильвестром Сталлоне, "Красная жара" с Арнольдом Шварцнеггером, сериал и два фильма про Терминатора, "Вспомнить всё" и "Шоу гёлз" Пола Верхувена.

В 2011 году Вайна был назначен в правительство Орбана, где занимался развитием венгерского кинематографа и покупал медиа-активы, увеличивая влияние венгерского правительства на медиа, отмечает Reuters.

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