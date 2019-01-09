Military Times: ВМС США вернулись в Черное море, чтобы послать сигнал России

Российская агрессия против Украины заставляет Америку и ее союзников действовать более активно в черноморской акватории.

В понедельник десантный корабль Военно-морских сил США Fort McHenry зашел в румынский порт Констанца. Чиновники говорят, что это "рутинный визит".

Но на самом деле Fort McHenry стал первым американским военным кораблем, который появился в Черном море с того дня, когда Россия захватила три судна Украины в Керченском проливе, пишет Military Times.

"Мы постоянно работаем в Черном море согласно международному закону и Конвенции Монтре. Мы и дальше продолжим это делать", - сказал пресс-секретарь 6-го флота ВМС США командир Кайл Райнс.

Fort MCHenry обычно базируется в штате Флорида. На его борту 22-я военно-морская экспедиционная группа из Северной Каролины. Судно и отряд входят в десантно-морску группу высокой готовности Kearsarge, которая также включает универсальный десантный корабль класса Wasp под названием Kearsarge, десантный транспортер-док класса San Antonio с названием Arlington, а также боевые подразделения на их борту.

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На вопрос, прибудут ли другие корабли в Черное море, Райнс сказал, что они "как раз в Средиземном море выполняют операции по защите безопасности".

"Вход Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость в сохранении безопасности в акватории и усиливает наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - сказала командир 6-го флота ВМС США Лайза Франчетти.

Единство союзников в Черноморском регионе укрепилось на фоне попыток России дестабилизировать Украину. Издание напоминает о российской аннексии Крыма и войне на Донбассе. После того, как Россия в ноябре обстреляла и захватила три украинских корабля в Керченском проливе, в Вашингтоне появились призывы передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon. Однако, пока в Белом доме или в Конгрессе не было принято никакого решения относительно этого.