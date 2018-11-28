ЕС осудил применение силы РФ в Керченском проливе и пригрозил должным образом ответить

Высокий представитель ЕС призвала РФ освободить захваченные украинские корабли и экипаж.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини осудила применение силы российскими военными в Керченском проливе и пригрозила должным образом ответить.

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Об этом говорится в заявлении Могерини относительно обострения напряженности в Азовском море, размещенном на сайте Европейского Совета.

"ЕС выражает крайнюю обеспокоенность опасным увеличением напряжения в Азовском море и Керченском проливе в последние дни, которое привело к захвату Россией украинских судов и их экипажа и открытию огня по ним, ранив нескольких украинских военнослужащих. Мы встревожены этим применением силы Россией, что, на фоне усиления милитаризации в районе, является неприемлемым", - отметила Могерини.

"Европейский Союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственное и свободное прохождение через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом. Мы призываем всех к максимальной сдержанности с целью снижения напряжения ситуации немедленно. В этом контексте мы также призываем Россию безоговорочно и незамедлительно освободить захваченные суда, их экипаж и снаряжение", - заявила верховный представитель ЕС.

"Незаконная аннексия Крымского полуострова Россией в 2014 году остается непосредственной угрозой международной безопасности, которая имеет серьезные последствия для международного правового порядка, защищающего единство и суверенитет государств. Мы подтверждаем наше осуждение этого нарушения международного права. Сооружение Керченского моста является дальнейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Также она заявила, что ЕС вновь подтверждает полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Европейский Союз не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крымского полуострова Россией. Европейский Союз продолжит отслеживать внимательно ситуацию и настроен действовать определенным образом во взаимодействии с его международными партнерами", - подчеркнула Могерини.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинское рейдовый буксир, вследствие чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, 24 члена экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.

Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).