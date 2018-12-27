СМИ рассказали об ущербе, который Трамп нанес авторитету Белого дома

Трамп неоднократно врал, и кумулятивный эффект от этой лжи бьет по авторитету Белого дома.

В свои первые два года президентского срока Дональд Трамп«переписал правила и нормы» Вашингтона, отбросив в сторону кодексы поведения и традиции, которые сохранялись на протяжении поколений.

«Он подорвал институт президентства. Он не видит себя частью длинного списка президентов, которые передают эстафету преемнику. Вместо этого он использует президентство в дополнение к своей личности», — говорит историк Дуглас Бринкли из Университета Райса. Об этом пишет агентство Associated Press.

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Было время, когда в США считали, что после предвыборной кампании Трамп отойдет от своего стандартного поведения и станет «более президентским», как только он вступит в должность. Теперь же стало ясно, что о таком уже никто не говорит, отмечается в материале.

Сам Трамп считает, что его непредсказуемость — это то, что приковывает внимание американцев и подпитывает его успех, пишет AP.

Агентство отмечает, что Трамп неоднократно врал, и кумулятивный эффект от этой лжи бьет по авторитету Белого дома.