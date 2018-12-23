Атака дронов в лондонском аэропорту: полиция отпустила задержанных

Представитель полиции сказал, что задержанные "активно сотрудничали" со следствием, и он уверен, что они не имеют никакого отношения к инциденту.

Двух человек, задержанных по подозрению в причастности к запуску дронов над лондонским аэропортом Гатвик, который в результате был парализован почти на 36 часов, выпустили на свободу.

Об этом сообщает "Русская служба ВВС". 47-летний мужчина и 54-летняя женщина были задержаны вечером в пятницу по подозрению в причастности к запуску беспилотников над Гатвиком.

Полиция графства Сассекс заявила, что пара больше ни в чем не подозревается. Представитель полиции Джейсон Тингли сказал, что задержанные "активно сотрудничали" со следствием, и он уверен, что они не имеют никакого отношения к инциденту.

Читайте такжеМеры безопасности усилены во всех аэропортах Германии из-за шпионов

"Наше расследование продолжается с целью найти ответственных за вторжения беспилотников", - заявил он. По его словам, полиция работает над тем, чтобы нивелировать угрозу новых появлений дронов над аэропортом.

В субботу полиция сообщила, что обыскивает дом в Кроули и допрашивает этих двух задержанных. Их подозревали в нарушении правил гражданской авиации, которые могли поставить под угрозу безопасность людей, сообщает полиция Сассекса.