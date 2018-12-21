Беспилотники в одном из аэропортов Лондона: эксперты считают, что за атакой дронов стоит профессионал (видео)
18:53, 21 декабря 2018Мир
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Второй по величине британский аэропорт был заблокирован еще со среды. В небе над аэропортом дроны видели более полусотни раз, летали они прямо над взлетной полосой.
Британські експерти вважають, що за атакою дронів у аеропорту "Гатвік" стоїть професіонал
Парализованный дронами лондонский аэропорт "Гатвик" возвращается к работе. Уже восстановлена часть полетов.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Второй по величине британский аэропорт был заблокирован еще со среды. В небе над аэропортом дроны видели более полусотни раз, летали они прямо над взлетной полосой.
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По словам экспертов, за атакой дронов стоит профессионал.
Как сообщалось, полиция продолжает поиски операторов беспилотников и сами устройства.
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