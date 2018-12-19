The Guardian: В ЕС заподозрили, что Россия уже перебросила ядерное оружие в оккупированный Крым

В украденной хакерами дипломатической переписке ЕС оккупированный украинский полуостров называют «горячей зоной».

Брюссель начал расследование хакерской атаки на дипломатические системы связи Евросоюза после того, как в сеть попали тысячи записок организации.

В них европейцы называют президента США Дональда Трампа «хулиганом», а Крым – «горячей зоной», в которой Россия уже, вероятно, разместила свое ядерное оружие, пишет The Guardian.

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Утечка конфиденциальных записок разоблачает беспокойство, распространенное среди дипломатов и чиновников ЕС из-за поведения администрации Трампа, а также ее делами с Россией и Китаем. Сообщение о том, как Москва превращает украинский Крым в горячую ядерную зону, датированно 8 февраля этого года. Российские войска незаконно аннексировали полуостров в 2014 году. Публично ни США, ни ЕС никогда не допускали того, что на его территории присутствует российское ядерное оружие.

Также в другой секретной записке говорится о встрече президентов США и России, которая состоялась в столице Финляндии этого года. В ней европейские дипломаты называют переговоры «успешными, по крайней мере для Владимира Путина». На пресс-конференции после встречи в июле Трамп отошел от оговоренного со своими советниками сценария поведения. Он даже предложил России допросить агентов разведки США в обмен на то, что российская сторона допросит своих граждан, которые фигурируют в деле о вмешательстве Кремля в американские выборы. Согласно записке от 20 июля, Белый дом заверил ЕС, что все эти обещания Трампа будут «замяты».