В Нью-Джерси запретили циркам выступать с дикими животными - СМИ

По данным организации, выступающей против жестокого обращения с животными, Нью-Джерси стал первым штатом, который запретил выступления диких животных.

В американском штате Нью-Джерси приняли закон, запрещающий циркам в своих представлениях использовать диких и экзотических животных.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что текст закона опубликован на сайте губернатора штата Фила Мерфи.

"Я горжусь тем, что подписал "закон Нози" и гарантировал, что Нью-Джерси не позволит эксплуатировать и жестоко обращаться с дикими и экзотическими животными в пределах нашего штата. Эти животные должны находиться в своей привычной среде обитания или дикой природе, а не на представлениях, где их и наша безопасность находятся под угрозой", - отмечается в заявлении губернатора.

Как говорится в заявлении, закон назван в честь 36-летнего африканского слона Нози, который страдал артритом, но его все равно заставляли выступать по всей стране.

По данным организации, выступающей против жестокого обращения с животными, Нью-Джерси стал первым штатом, который запретил выступления диких животных.