В Евросоюзе назвали дезинформацию острым и растущим вызовом

На саммите ЕС отметили необходимость скоординированной реакции на дезинформацию.

Главы государств и правительств Евросоюза считают дезинформацию острым вызовом, особенно учитывая выборы в Европарламент в мае 2019 года.

Об этом говорится в декларации, принятой на саммите ЕС в Брюсселе в пятницу, 14 декабря, пишет Deutsche Welle.

"Распространение умышленной, широкомасштабной и систематической дезинформации, которая также является частью гибридной войны, является острым и стратегическим вызовом для наших демократических систем", - отмечается в декларации.

Президент Европейского Совета Дональд Туск подчеркнул, что эта угроза дезинформации "не исчезает, а наоборот растет". "Мы полны решимости противодействовать этой угрозе", - отметил он.

В документе добавляется, что такое распространение дезинформации требует "неотложной" реакции, которая бы была долговечной и полностью уважала права человека. Россия в декларации саммита при этом не упоминается. Источник DW в ЕС отметило, что предложений изменить текст документа не было.

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Ряд лидеров, однако, отдельно подчеркнули важность темы. В частности, среди примеров приводился инцидент с попыткой хакерской атаки на штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Напомним, что Нидерланды обвиняют офицеров российской военной разведки (ранее ГРУ) в этой попытке, которую удалось предотвратить.

На саммите ЕС отметили необходимость скоординированной реакции на дезинформацию. При этом речь идет как о внутренних, так и внешних "измерениях" дезинформации. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что источниками фейковых новостей есть даже некоторые главы правительств стран ЕС. "Когда, например, (премьер-министр Венгрии Виктор, - Ред.) Орбан говорит, что я виноват в Brexit, - это фейк. Когда он говорит, что мигранты ответственны за Brexit, - это фейк", - пояснил Юнкер.

Среди средств такой реакции называется план действий, представленный на прошлой неделе Еврокомиссией. Он предусматривает, в частности, увеличение бюджета для рабочей группы по стратегическим коммуникациям, которая занимается противодействием дезинформации, создание системы быстрого оповещения о дезинформации, а также активное участие онлайн-платформ в борьбе с фейками.

Кроме этого, лидеры ЕС осудили все проявления антисемитизма, расизма и ксенофобии. Это заявление прозвучало через несколько дней после публикации опроса, результаты которого свидетельствуют о том, что значительная часть евреев в ЕС отмечает рост антисемитизма.