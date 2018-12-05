Еврокомиссия представила план борьбы с дезинформацией РФ

Для защиты выборов в Европарламент в 2019 году от возможного вмешательства Еврокомиссия представила план противодействия дезинформации. В Брюсселе опасаются в первую очередь кампаний распространения фейков со стороны России.

В Евросоюзе хотят усилить борьбу с фейковыми новостями. Для этого Еврокомиссия разработала план мероприятий по противодействию дезинформации. Его представили в Брюсселе в среду, 5 декабря, сразу четыре еврокомиссара.

Среди них - вице-президент Еврокомиссии из единого цифрового рынка Андрус Ансип, сообщает DW.

Основная причина публикации плана сейчас - желание защититься от попыток вмешательства в выборы в Европарламент в мае 2019 года и ряд выборов в странах ЕС в 2020 году.

"Мы должны быть едиными, а также объединить наши усилия для защиты нашей демократии против дезинформации. Мы видели попытки вмешательства в выборы и референдумы, и улики указывают на Россию как основной источник этих кампаний", - заявил Ансип.

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Для противодействия политике РФ по распространению фейков Евросоюз в 2015 году создал рабочую группу по стратегическим коммуникациям. Впоследствии раздавались сетования, что она не получает должного финансирования и не имеет достаточного персонала. Представленный сейчас план предусматривает увеличение бюджета внешнеполитического ведомства ЕС на стратегические коммуникации с 1,9 миллиона евро в этом году до пяти миллионов евро в следующем году. В течение двух лет персонал, который занимается противодействием дезинформации, планируют увеличить на 50-55 человек. Для сравнения, сейчас в рабочей группе "Восток" на условиях полной занятости работают 14 человек.

Вдобавок к этому, в марте 2019 года должна заработать система быстрого оповещения о дезинформации. Она позволит государствам-членам ЕС быстро получать информацию о начале кампании по дезинформации, а также координировать действия в ответ. Система сосредоточится исключительно на "скоординированных попытках иностранных игроков манипулировать свободными и открытыми дебатами".