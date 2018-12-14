Президент Еврокомиссии обвинил премьера Венгрии в распространении в ЕС фальшивых новостей

Юнкер обвинил Орбана в распространении ложной информации о якобы ответственных лицах за выход Великобритании из Европейского Союза.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в распространении фальшивых новостей в пределах Европейского Союза.

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Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и премьер-министром председательствующей во втором полугодии в Совете ЕС Австрии Себастианом Курцем по итогам двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.

Юнкер заявил, что для противодействия фальшивым новостям были предложены определенные инструменты.

"Но фальшивые можно найти не только в лагере тех, кто их создает, эти новости. Я пытался быть четким на Европейском Совете, что некоторые премьер-министры, которые там присутствовали, - они являются первоисточником фальшивых новостей. Когда, например, господин Орбан говорит, что я ответственен и виновен за Brexit - это фальшивая новость. Когда он говорит, что мигранты ответственны за Brexit - это фальшивые новости", - подчеркнул Юнкер.

"Поэтому, давайте, не будем возлагать всю ответственность на других, давайте, проверим в нашем кругу, кто создает фейки", - подчеркнул Юнкер.