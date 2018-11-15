Премьер Венгрии заявляет, что с действующей украинской властью невозможно договориться

Виктор Орбан надеется, что после президентских выборов в 2019 году с властями Украины будет легче договариваться.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что с действующей украинской властью невозможно достичь договоренности.

Об этом Орбан сказал на встрече венгерской диаспоры, говорится в сообщении на сайте правительства Венгрии.

Он заявил, что Украина - это та страна, которая не имеет "убедительных предельных дат" для вступления в НАТО и Евросоюз.

По словам Орбана, с нынешним украинским руководством "невозможно достичь договоренности". Глава венгерского правительства отметил, что вскоре в Украине состоятся президентские выборы, и "если ситуация не ухудшится, это будет большим достижением". "Потом выяснится: либо нынешний антивенгерский курс продолжится, либо будет создана президентская администрация, которая желает взаимодействовать с Венгрией", - отметил Орбан.

Он отметил, что Венгрия поддерживает контакт со всеми лицами, которые потенциально могут победить на выборах в Украине, и уже пытается вести переговоры о политических изменениях в отношениях стран, чтобы эти отношения снова стали дружескими. По мнению Орбана, политическое изменение позиции Украины является единственным путем для нее в вопросе приближения к НАТО и Евросоюзу.

"Мы ожидаем, что Украина присоединится к нам в дружественных и союзных отношениях, не сойдет с этого пути и не будет преследовать венгров, которые сегодня являются гражданами Украины", - сказал Орбан.

Читайте такжеБудапешт перенес выдачу паспортов жителям Закарпатья в соседний венгерский город – Москаль

Как сообщал УНИАН, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия Верховной Радой нового закона об образовании в 2017 году.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

В сентябре в интернете появилось видео, на котором украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

4 октября консул Венгрии в Берегово был объявлен персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

25 октября министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина и Венгрия 28 ноября проведут в Киеве комплексные консульские консультации в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что Будапешт перенес выдачу своих паспортов жителям Закарпатья из Берегово в соседний венгерский город Кишвард на востоке стране.

14 ноября в Украину прибыл новый посол Венгрии Иштван Ийдярто, который подтвердил поддержку официальным Будапештом независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.