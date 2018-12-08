Чешская служба безопасности заявила о раскрытии сети российских и китайских шпионов

Хакерскую атаку на чешский МИД в 2016 году эксперты службы приписывают российскому ГРУ.

Чешская Служба безопасности и информации (BIS) заявила, что за прошедшие пять лет обнаружила деятельность десятков российских и китайских агентов и помешала ей.

Как сообщил 7 декабря глава BIS Михал Коуделка, его сотрудники прекратили работу шпионской сети в Чехии, которую контролировала какая-то "активная российская спецслужба", передает Deutsche Welle.

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Коуделка таким образом отреагировал на критику чешского президента Милоша Земана, который считается пророссийски и прокитайски настроенным политиком.

Сам Земан в связи с опубликованным на этой неделе отчетом обвинил спецслужбы BIS в "пустословии", а сотрудников ведомства - в том, что они не сумели раскрыть ни одного российского или китайского агента.

В сообщении BIS говорится, что в российском посольстве в Праге находился целый ряд шпионов под видом дипломатов. В свою очередь, китайские агенты имели "почти неограниченные" ресурсы в области промышленного шпионажа и при отслеживании интеллектуальной собственности.

Кроме того, хакерскую атаку на чешский МИД в 2016 году эксперты из разведки приписывают российскому ГРУ.

Как сообщал УНИАН, Словакия выслала российского дипломата за шпионаж.