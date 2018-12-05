Словакия выслала российского дипломата из-за шпионажа
12:34, 05 декабря 2018Мир
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Сообщается, что его выдворили ещё 22 ноября.
Словакия выслала российского дипломата / фото fb.ru
Словакия выдворила российского дипломата. Причиной стали подозрения о его участии в шпионской деятельности.
Об этом говорится в заявлении премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини, сообщает Reuters.
"Мы выслали его 22 ноября, и он покинул Словакию в течении 48 часов", - цитирует Пеллегрини агенство.
Как сообщал УНИАН, в многие страны Европы, в том числе и Украина, выдворили Российских дипломатов из-за дела об отравлении Скрипалей.
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