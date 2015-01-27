Из-за снежной бури в 6 штатах США ввели чрезвычайное положение
Снежный шторм Джуно парализовал Нью-Йорк и другие города на северо-востоке США. Метеорологи считают, что в ближайшее время может выпасть до 90 см снега, а порывы ветра будут достигать 120 км в час.
В штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс и Нью-Гемпшир введено чрезвычайное положение, сообщает Би-би-си.
В районе распространения экстремальной погоды проживают около 60 млн человек.
Читайте такжеЖители Нью-Йорка готовятся к мощному снегопаду и опустошают магазины (фото)Национальная метеорологическая служба США предупредила, что снегопад, который может войти в историю, приближается с северо-востока.
Представитель службы Гленн Филд сообщил, что шторм может оказаться сильнее, чем предполагалось. Пик снегопада придется на ночные часы вторника.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предупредил жителей о недопустимости нарушения запрета на пользование автотранспортом, распространяющийся на 13 южных округов штата.
"Если вы в автомобиле и едете по дороге в городе, деревне, поселке, неважно, - после 11 вечера вы технически нарушите закон. Это может быть вопросом жизни и смерти, поэтому требуется осторожность", - сказал он.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио также призвал жителей города не мешать работе 2300 снегоуборочных машин. "Нельзя недооценивать шторм. То, что случится через несколько часов, будет мощным и быстрым", - сказал он.
Аналогичный запрет был введен в Коннектикуте и Массачусетсе.
"Помимо сильного снегопада, существует угроза мощного разрушительного по силе ветра, который усилится еще больше в ночь с понедельника на вторник", - сказал сотрудник Национальной метеорологической служба США Боб Оравец.