Из-за снежной бури в 6 штатах США ввели чрезвычайное положение

В штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс и Нью-Гемпшир введено чрезвычайное положение, сообщает Би-би-си.

В районе распространения экстремальной погоды проживают около 60 млн человек.

Читайте такжеЖители Нью-Йорка готовятся к мощному снегопаду и опустошают магазины (фото)Национальная метеорологическая служба США предупредила, что снегопад, который может войти в историю, приближается с северо-востока.

Представитель службы Гленн Филд сообщил, что шторм может оказаться сильнее, чем предполагалось. Пик снегопада придется на ночные часы вторника.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предупредил жителей о недопустимости нарушения запрета на пользование автотранспортом, распространяющийся на 13 южных округов штата.

"Если вы в автомобиле и едете по дороге в городе, деревне, поселке, неважно, - после 11 вечера вы технически нарушите закон. Это может быть вопросом жизни и смерти, поэтому требуется осторожность", - сказал он.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио также призвал жителей города не мешать работе 2300 снегоуборочных машин. "Нельзя недооценивать шторм. То, что случится через несколько часов, будет мощным и быстрым", - сказал он.

Аналогичный запрет был введен в Коннектикуте и Массачусетсе.

"Помимо сильного снегопада, существует угроза мощного разрушительного по силе ветра, который усилится еще больше в ночь с понедельника на вторник", - сказал сотрудник Национальной метеорологической служба США Боб Оравец.