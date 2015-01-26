В США из-за надвигающейся снежной бури отменены более 1800 рейсов
11:52, 26 января 2015Мир
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Снежная буря, надвигающаяся на восточное побережье США, вынудила авиакомпании сегодня резко сократить число рейсов.
REUTERS
В настоящее время известно об отмене более 1800 рейсов. Авиакомпания United Airlines планирует отменить все рейсы во вторник из аэропортов Нью-Йорка, Бостона, Ньюарка и Филадельфии.
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Кроме того, нью-йоркские власти подумывают о закрытии ряда маршрутов общественного транспорта. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что этот шторм может стать одним из самых сильных в истории города.
Руководство нескольких восточных штатов призывает водителей по возможности отказаться от пользования личным транспортом в ближайшие дни.
К крупнейшему в истории города снежному шторму готовится Нью-Йорк
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