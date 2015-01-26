В США из-за надвигающейся снежной бури отменены более 1800 рейсов

В настоящее время известно об отмене более 1800 рейсов. Авиакомпания United Airlines планирует отменить все рейсы во вторник из аэропортов Нью-Йорка, Бостона, Ньюарка и Филадельфии.

Читайте такжеПочти 200 машин столкнулись в Мичигане из-за сильного снегопада

Кроме того, нью-йоркские власти подумывают о закрытии ряда маршрутов общественного транспорта. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что этот шторм может стать одним из самых сильных в истории города.

Руководство нескольких восточных штатов призывает водителей по возможности отказаться от пользования личным транспортом в ближайшие дни.