Меркель призвала Путина к деэскалации конфликта на Донбассе

Об этом говорится в сообщении МИД ФРГ, пишет Украинская правда .

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"В беседе с президентом Путиным канцлер ФРГ призвала его к избежанию дальнейшей эскалации конфликта, действовать в направлении реализации Минских соглашений и оказывать давление на сепаратистов. Как сторона, подписавшая Минские соглашения, они должны были бы сесть за стол с Контактной группой и выполнять соглашения", - подчеркивается в сообщении.