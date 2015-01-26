Меркель призвала Путина к деэскалации конфликта на Донбассе
00:39, 26 января 2015Мир
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента РФ Владимира Путина к деэскалации конфликта на Донбассе и оказанию давления на боевиков с целью урегулирования ситуации.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении МИД ФРГ, пишет Украинская правда .
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"В беседе с президентом Путиным канцлер ФРГ призвала его к избежанию дальнейшей эскалации конфликта, действовать в направлении реализации Минских соглашений и оказывать давление на сепаратистов. Как сторона, подписавшая Минские соглашения, они должны были бы сесть за стол с Контактной группой и выполнять соглашения", - подчеркивается в сообщении.
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