Стало известно, где похоронят Джорджа Буша-старшего

Церемония прощания будет закрытой, однако студенты, учителя и сотрудники учебного заведения смогут присутствовать.

Экс-президента США Джорджа Буша-старшего похоронят 5 декабря в Техасе на территории библиотеки, которая носит его имя.

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Она расположена на территории университета в городе Колледж-Стейшн. Об этом сообщается на сайте учебного заведения, передает радио Свобода.

Как указано в заявлении, 41-го президента США похоронят рядом с его супругой Барбарой, которая умерла 17 апреля этого года, и дочерью Робин, которая умерла в 1953 году, когда ей было три года.

Церемония прощания будет закрытой, однако студенты, учителя и сотрудники учебного заведения смогут присутствовать. В день похорон университет работать не будет.

Перед этим прощание с Бушем пройдет в Вашингтоне, в ротонде Капитолия – «сердце» американского парламента. За всю историю такая честь выпадала лишь нескольким десяткам выдающихся деятелей США.

В знак почтения Буша-старшего президент США Дональд Трамп дал распоряжение закрыть 5 декабря все исполнительные отделы и агентства федерального правительства. Также он выразил соболезнования, назвав бывшего президента примером для многих американцев, которые избрали путь служения обществу. Глава Белого дома и его супруга Мелания приглашены на похороны.

Как сообщал УНИАН, 41-й президент США Джордж Буш-старший умер 30 ноября. Ему было 94 года.

В 18 лет, после окончания школы, Джордж Буш пошел служить в морскую авиацию и стал самым молодым пилотом, сделав 58 боевых полетов на тихоокеанском театре военных действий. В 1944 году его самолет был сбит, но Бушу удалось спастись.

Долгая карьера Джорджа Буша в политике началась в Техасе, где он был избран членом местного законодательного органа. Затем он был американским представителем в ООН, директором ЦРУ, в 1980 году стал вице-президентом в администрации Рональда Рейгана, а в 1988 году был избран президентом США.

На его правление пришелся конец Холодной войны, распад Советского Союза и операция по освобождению Кувейта, захваченного войсками Ирака. В операции «Буря в пустыне» участвовали военные из 30 стран.

После поражения на президентских выборах 1991 года Джордж Буш-старший активно поддерживал своего сына Джорджа Буша-младшего в борьбе за президентство.

Джордж Буш-старший был президентом США с 20 января 1989 года по 20 января 1993 года.