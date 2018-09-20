На авианосце "Джордж Буш" моряка разрубило винтом самолета (фото)
09:18, 20 сентября 2018Мир
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Моряк слишком близко подошел к винту самолета в тот момент, когда его пропеллер еще не успел остановиться.
REUTERS
Моряк Джозеф Мин Наглак получил смертельное ранение от пропеллера самолета Grumman E-2 Hawkeye, который приземлился на американский авианосец "Джордж Буш».
Об этом пишет Navy Times. Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 17 сентября.
Моряк прибыл на службу в августе 2017-го / Navy
По данным издания, моряк слишком близко подошел к винту самолета в тот момент, когда его пропеллер еще не успел остановиться. В этот время воздушное судно закрепляли на палубе корабля.
Джозеф Мин Наглак успел прослужить на флоте около полутора лет. Он поступил на службу в августе 2017-го.
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