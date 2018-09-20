На авианосце "Джордж Буш" моряка разрубило винтом самолета (фото)

Моряк слишком близко подошел к винту самолета в тот момент, когда его пропеллер еще не успел остановиться.

Моряк Джозеф Мин Наглак получил смертельное ранение от пропеллера самолета Grumman E-2 Hawkeye, который приземлился на американский авианосец "Джордж Буш».

Об этом пишет Navy Times. Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 17 сентября.

По данным издания, моряк слишком близко подошел к винту самолета в тот момент, когда его пропеллер еще не успел остановиться. В этот время воздушное судно закрепляли на палубе корабля.

Джозеф Мин Наглак успел прослужить на флоте около полутора лет. Он поступил на службу в августе 2017-го.