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В ЕС планируют приостановить соглашение о партнерстве с Россией

15:26, 01 декабря 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в опубликованном проекте доклада Европарламента, посвященном отношениям с Россией, сообщает ТСН.

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Согласно документу в марте следующего года состоится рассмотрение вопроса и голосование.

"Европарламент считает, что действие СПС должно быть прекращено. Отношения России и ЕС должны быть переформатированы и продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес для обеспечения безопасности и мирного европейского порядка", - говорится в документе.

В проекте доклада также говорится о том, что "Северный поток-2" повышает зависимость ЕС от российского газа и, что страны ЕС должны "быть готовы к введению новых санкций, в частности персональных ограничений, в ответ на российские действия".

Как сообщал УНИАН, почти 100 евродепутатов выступили за новые санкции против РФ из-за нападения на украинские суда.

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Теги: #Россия#Евросоюз