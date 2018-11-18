В США разбился истребитель времен Второй мировой, есть погибшие (фото)

Самолет упал на автостоянку., один из погибших был ветераном.

В городе Фредериксбург (штат Техас, США) разбился истребитель North American P-51 Mustang с двумя людьми на борту.

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Как сообщает FOX 7 Austin, оба пилота самолета погибли в инциденте. Один из погибших, как отмечается, был ветераном.

Сообщается, что самолет упал на автостоянку

Истребитель поднялся в небо в рамках мероприятия November WWII Pacific Combat Program show, проводимой Национальным музеем войны на Тихом океане. Шоу презентует снаряжение и оружие, которое использовали участники боевых действий на Тихом Океане в период Второй мировой войны.

North American P-51 Mustang — одномоторный истребитель США, разработанный в начале 1940-х годов. Считается лучшим истребителем ВВС США времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в Швейцарских Альпах разбился самолет Junkers Ju-52 времен Второй мировой войны, погибли 20 человек.