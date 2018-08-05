В Швейцарских Альпах разбился самолет, погибли 20 человек
20 человек стали жертвами крушения поршневого пассажирского самолета JU-52 в Швейцарских Альпах.
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Как сообщает Reuters, катастрофа произошла в кантоне Граубю́нден (Graubuenden).
Факт гибели 20 человек подтвердила полиция. На борту самолета находились три гражданина Швейцарии и 17 швейцарцев. Выживших в крушении нет.
Местные СМИ и порталы, посвященные авиационной тематике, сообщали, что на борту самолета могли находиться 17 пассажиров, а также два пилота и бортпроводник.
Согласно информации авиационных порталов, самолет, принадлежавший компании JU-Air, вылетел из Локарно, недалеко от южной границы Швейцарии, и направлялся на авиабазу в Дюбендорфе, Цюрих.
Компания JU-Air была основана в 1982 году. Она предлагает туристические, чартерные и приключенческие полеты на немецких самолетах Junkers Ju-52 времен первой половины ХХ века.
Ранее сообщалось, что напуганных пассажиров самолета компании Ryanair в Барселоне эвакуировали с борта после возгорания в его салоне мобильного телефона.