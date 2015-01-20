Боевики ИГ казнили 13 подростков за просмотр футбольного матча

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Breaking911. Идеологи организации посчитали, что просмотр спортивной игры является преступлением, которое должно караться смертью. Экстремисты обвинили 13 детей в нарушении религиозных законов, после чего подростки были расстреляны из пулемета.

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Кубок Азии по футболу - 2015 проходит в Австралии. Турнир стартовал 9 января и закончится 31 января.

Террористическая группировка «Исламское государство» активизировалась в начале лета 2014 года и захватила значительную часть Сирии и Ирака. 29 июня на подконтрольных территориях было провозглашено создание халифата. Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади объявил себя халифом под именем Ибрагим, а столицей «Исламского государства» назвал Мосул.