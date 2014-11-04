Египетские боевики присягнули на верность "Исламскому государству"

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

«Мы решили присягнуть на верность лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади», — говорится в заявлении боевиков. Кроме того, они отметили, что поддерживают действия ИГ в Сирии и Ираке.

В начале октября свою помощь боевикам «Исламского государства» уже предложили представители движения «Талибан». Талибы также заявили, что готовы оказать помощь в создании всемирного Исламского халифата.

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Террористическая группировка «Исламское государство» активизировалась в начале лета этого года и захватила значительные участки территории Сирии и Ирака. США во главе международной коалиции в августе начали силовую операцию против ИГ в Ираке.