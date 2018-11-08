Несколько стран ЕС создали коалицию европейских вооруженных сил

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, "европейская армия" призвана уменьшить зависимость от США.

В Париже в среду, 7 ноября, девять стран ЕС создали Коалицию европейских вооруженных сил.

Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Испания и Португалия дали "зеленый свет" инициативе во главе с французами, передает zn.ua со ссылкой на Reuters.

Предполагается, что члены коалиции будут сотрудничать в области планирования, анализа новых военных и гуманитарных кризисов, а также возможных военных мер в ответ на эти кризисы.

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"В условиях, когда угрозы и потрясения геополитического или климатического характера множатся, инициатива должна направить сигнал о том, что Европа готова, что Европа способна", - сказал официальный представитель министерства обороны Франции.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, "европейская армия" призвана уменьшить зависимость от США.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать «настоящую европейскую армию», которая позволит Евросоюзу защитить себя от ряда угроз: от Дональда Трампа до Владимира Путина.