Путин заявил, что готов вместе с ОБСЕ контролировать прекращение огня на Донбассе

Об этом говорится в послании президента России Владимира Путина к украинскому лидеру Петру Порошенко, пишет РИА Новости.

"Предлагаю, чтобы обе стороны, как украинские силовые структуры, так и ополченцы Донбасса (ДНР и ЛНР), приняли неотложные меры к прекращению взаимных обстрелов, а также немедленному отводу сторонами конфликта средств поражения калибром свыше 100 миллиметров на дальности, установленные Минским меморандумом от 19 сентября 2014 года, исходя из фактического прохождения линии соприкосновения согласно прилагаемой карте", — говорится в послании.

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"В свою очередь будем готовы совместно с ОБСЕ организовать контроль за осуществлением этих шагов", — подчеркивается в документе, озвученном на Первом канале.