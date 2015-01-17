Папа Франциск сократил визит на Филиппины из-за шторма
10:27, 17 января 2015Мир
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Папа римский Франциск из-за шторма досрочно покинул филиппинский остров Лейте, сильно пострадавший от тайфуна "Хайят" осенью 2013 года.
Reuters
Понтифик вылетел из города Таклобан в Манилу на четыре часа раньше запланированного времени, передает Би-би-си. Глава Римско-католической церкви последовал совету пилотов, которые настоятельно рекомендовали понтифику покинуть Таклобан раньше из-за приближающегося шторма.
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В Таклобане папа римский под проливным дождем и при сильном ветре провел мессу, участие в котрой приняли десятки тысяч жителей города.
После мессы Франциск встретился с пострадавшими от тайфуна и родственниками погибших.
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