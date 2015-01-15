Папа Римский о нападении на Charlie Hebdo: "Есть предел в свободе слова"

Папа Римский Франциск считает, что в понятии “свобода слова” должны быть ограничения. Такое мнение понтифик выразил в ответ на нападение на редакцию парижского сатирического журнала Charlie Hebdo, при котором погибли 12 человек, сообщает Новое время со ссылкой на NBC News.

“Никто не может смеяться над верой. А тот, кто сделает это, должен ожидать ответного удара”, - сказал Папа, отметив, что как свобода вероисповедания, так и свобода слова являются фундаментальными правами человека.

“Нельзя провоцировать, нельзя унижать чужую веру, нельзя насмехаться над верой. Есть предел. Каждая религия имеет свое достоинство… Есть предел в свободе слова, она должна идти во благо”, - сказал глава Святого престола.

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Напомним, на обложке журнала Charlie Hebdo, вышедшего после теракта 5-миллионным тиражом, изображен плачущий пророк Мухаммед с табличкой Je suis Charlie (Я - Шарли - ред.). Заголовок издания гласит: Tout est pardonné (Все прощено – ред.). Карикатуры внутри журнала высмеивают террористов-исламистов, напавших на редакцию и расстрелявших 12 человек. Карикатурист под псевдонимом Луз, оформивший обложку, призвал французов покупать новый выпуск, чтобы поддержать свободу слова во Франции и во всем мире.