В Белом доме обещают наказать тех, кто отправил бомбы Обаме и Клинтон

В Администрации Трампа осудили «акты терроризирования» известных политических деятелей.

В Белом доме пообещали наказать лиц, направивших в адрес бывшего президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы и экс-государственного секретаря США Хиллари Клинтон пакеты, содержащие взрывные устройства.

«Мы осуждаем попытки насильственных нападений, недавно совершенных против президента Обамы, государственного секретаря Клинтон и других государственных деятелей. Эти акты терроризирования является жалкими, и все виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона», - отметила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она также сообщила, что Секретная служба США и другие правоохранительные органы проводят расследование и примут все необходимые меры для защиты всех лиц, которым «будут угрожать эти трусы».

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Как сообщал УНИАН, в адрес Обамы и Клинтон поступили пакеты с потенциальными взрывными устройствами. Представители американских властей сообщили, что «они перехватили пакеты, содержащие «потенциальные взрывные устройства», отправленные бывшему государственному секретарю Хиллари Клинтон и бывшему президенту Бараку Обаме в Вашингтоне, в то время как другая, вероятно, бомба была найдена в офисах CNN на Манхэттене».

В качестве обратного адреса был указан адрес конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц.

Также сказано, что эти устройства и другие подозрительные пакеты были обнаружены после того, как на этой неделе было найдено взрывное устройство в почтовом ящике по домашнему адресу филантрописта Джорджа Сороса в Бедфорде (штат Нью-Йорк).

Взрывные устройства, присланные Клинтон и Обаме, были найдены во время предварительной проверки почты и не попали к ним.