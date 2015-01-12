Марш единства во Франции собрал 3,7 млн человек

Такие данные обнародовало Министерство внутренних дел Франции, сообщает РБК со ссылкой на Le Figaro

Ранее агентство Reuters сообщало о том, что количество присоединившихся к маршу в остальных городах Франции составило как минимум 700 тыс. человек.

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В самом Париже на улицы вышли около 1,5 млн человек, сообщали организаторы марша. В то же время, по словам главы МВД Франции Беранара Казнева, мероприятие во французской столице было «беспрецедентным по масштабу» и что «официальная оценка численности участников акции невозможна», сообщал Le Monde.

Сами организаторы изначально предполагали, что марш будет проходить в тишине, однако, людей пришло так много, что это оказалось невозможно сделать.

Участники марша вышли с табличками с надписью «Je suis Charlie» [фр. «Я – Шарли»] в память о погибших в теракте сотрудниках французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Другим символом акции стал карандаш – символ редакции Charlie Hebdo и борьбы за свободу слова.