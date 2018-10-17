Wall Street Journal: Путину нужна новая война из-за недовольства россиян пенсиями

Рейтинг российского президента падает, и ему остро нужна очередная инъекция российской патриотической горячки.

За последние несколько месяцев в более чем в 80 городах России тысячи мужчин и женщин выходили на улицы на антиправительственные протесты.

И это были не традиционные недовольные граждане из среднего класса, интеллигенты или студенты, а работяги. Сам факт протестов и их политический контекст разоблачают обнищание России и хрупкость режима Владимира Путина, который пытается казаться сильным.

Впрочем, как пишет Wall Street Journal, Западу не стоит злорадствовать. Столкнувшись с проблемами дома, Путин может попытаться создать новые проблемы за рубежом.

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Издание напоминает, что россияне недовольны пенсионной реформой своего президента, которая была представлена в июне. Ее главная цель – сэкономить 15 миллиардов долларов государственного бюджета до 2024 года, постепенно повышая пенсионный возраст на 5 лет для мужчин и женщин. На первый взгляд изменение не кажется чем-то настолько драматичным, чтобы вызвать такую реакцию населения. Пенсии в России все равно мизерные и в среднем достигают 220 долларов. Это один из самых низких уровней в Европе. Такая пенсия лишь немного превышает черту бедности.

Однако для миллионов россиян дополнительные пять лет работы – это серьезный удар. Средняя зарплата в России невелика и составляет 592 доллара в месяц. Именно поэтому хоть почти все в стране трудоустроены, 14% населения или 20 миллионов россиян живут за чертой бедности, согласно официальной статистике. Независимые эксперты из Высшей школы экономики в Москве выяснили, что в прошлом году 41% россиян имел трудности с покупкой еды и одежды. Для многих выбор драматичен: ходить на работу и жить в нищете или сидеть дома и жить в нищете.

Продолжительность жизни мужчин в России – до 67 лет. Таким образом, остается неполных два года пенсии, в соответствии с новым законодательством страны. Многие россияне боятся, что они просто умрут на работе.

«После этой пенсионной реформы у меня ощущение, что я в ловушке, из которой не выберусь», - сказал неназванный работник российской железной дороги.

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Протесты против повышения пенсионного возраста в России выкрыли трещину в том, что называют «контрактом» Путина с российским народом: «Вы остаетесь вне политики, а я гарантирую вам стабильность». Этот контракт выдержал удары прошлых лет, в частности кризис 2008-2009 годов, когда российская экономика сократилась почти на 8% после обвала цен на нефть. Тогда трудности можно было списать на внешние факторы. Сегодня же такой отговорки нет. Доходы россиян падают уже четвертый год подряд. И эта боль кажется следствием членовредительства. Россияне чувствуют, что режим Путина ударил их ножом в спину. Поэтому российский президент сделал специальное обращение на телевидении 29 августа. За 18 лет ему никогда не приходилось просить о поддержке таких политических изменений. Его речь была чистосердечной и умоляющей, но этого оказалось не достаточно. Согласно опросам, до речи Путина лишь 6% россиян поддерживали пенсионную реформу, а 80% были против. После нее цифры изменились на 11% и 75% соответственно.

Рейтинг поддержки Путина, на котором держится легитимность его режима, неуклонно скатывается вниз. Еще в мае он составлял 79%, а в сентябре достиг отметки 67%. Для демократии это был бы все равно заоблачный рейтинг. Но это плохие новости для страны, в которой Путин – единственный политик без любого достаточно популярного оппонента.

Издание замечает, что головная боль Путина может быстро стать проблемой Запада. В конце 2013 года, когда его рейтинг обвалился до самого низкого уровня за 13 лет (и тот уровень был лишь на 6% ниже, чем сегодня), он бросился улучшать его допингом на Олимпийских играх в Сочи, аннексией Крыма и началом войны против Украины. С того времени милитаристский патриотизм стал ключевым для популярности Путина. Десятки миллионов россиян попали под влияние его пропаганды о том, что Россия окружена врагами и только он способен защитить родину, восстановив былую славу СССР.

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Российский народ вытерпел многое: содержание и развитие оккупированного Крыма за три миллиарда долларов в год, прямые и косвенные убытки на 100-150 миллиардов долларов из-за санкций Запада, две программы модернизации армии, которые в сумме стоили около 650 миллиардов. В дополнение к этим программам расходы на армию и полицию будут увеличены на 33% в следующие три года. Но протесты указали, что у терпения россиян есть предел.

Путин оседлал «тигра патриотической горячки», но этого зверя трудно удерживать. Ему нужно свежее мясо и побольше крови. Сегодня, когда пенсионная реформа бьет по популярности Путина, вероятно, снова пришло время кормить монстра российского патриотизма.

Очевидными целями, которые могут повтори судьбу Крыма и Украины, издание называет русскоязычные регионы в соседних странах: Нарва в Эстонии и Латгалия в Латвии. В придачу к очередной инъекции патриотизма Путин, безусловно, надеется выставить НАТО раздробленным и неэффективным. Конечно, такой шаг был бы рискованным. Но политические расчеты Путина могут говорить ему, что зарубежный авантюризм менее вреден, чем внутренние потрясения.