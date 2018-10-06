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Рейтинг Путина и его партии упал до рекордно низкого уровня

01:55, 06 октября 2018
Мир
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Владимир Путин / REUTERS

Рейтинг правящей в РФ партии "Единая Россия" упал до минимума с 2007 года – с того самого момента, когда фонд "Общественное мнение" (ФОМ) начал ежеквартально измерять рейтинги политических партий.

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Как передает Радио Свобода, по опросу ФОМ, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, за партию власти проголосовал бы всего 31% избирателей. Ниже этого показателя еще не было, а самая высокая поддержка у "Единой России" была в первом квартале 2015 года – тогда за нее были готовы отдать голоса 55% респондентов.

В свою очередь, рейтинг президента Путина повторил антирекорд. На вопрос "Представьте себе, что в следующее воскресенье вновь состоятся выборы президента РФ, скажите, пожалуйста, за кого из кандидатов вы бы проголосовали?", фамилию действующего президента России назвали 45% опрошенных. Такой же низкий уровень поддержки был у Путина в 2013 году.

Опрос ФОМ был проведен 29–30 сентября в 207 населенных пунктах 73 субъектов Российской Федерации. В нем приняли участие 3000 человек.

Ранее о падении доверия к Путину до уровня 2013 года сообщили социологи "Левада-центра". По их опросу, в сентябре только 58 процентов россиян одобрили деятельность главы государства. Доля же тех, кто считает, что Путин "совсем не заслуживает доверия", выросла до 13 процентов.

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Теги: #Россия#рейтинг#Владимир Путин